Em comunicado, o Secretariado do Comité Central do PCP manifesta “profundo pesar” pela morte de Sérgio Ribeiro, transmitindo à sua família “os sentidos pêsames e a sua solidariedade neste triste momento”.

Na nota, o PCP refere que Sérgio Ribeiro nasceu em 1935 e “desde jovem participou ativamente no associativismo estudantil no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa, de cuja Associação de Estudantes foi vice-presidente”.

Posteriormente, aderiu ao PCP, em 1959, tendo integrado na clandestinidade a célula de economistas do partido, onde desenvolveu “diversas tarefas que o levaram ser preso pela PIDE duas vezes, no Aljube e em Caxias, tendo sido libertado deste cárcere a 27 de Abril de 1974”.

“Participou no 2.º Congresso Republicano de Aveiro em 1969 e fez parte da Comissão Nacional do 3.º Congresso da Oposição Democrática, realizado em 1973 em Aveiro”, lê-se na nota.

Após o 25 de Abril, Sérgio Ribeiro foi deputado à Assembleia da República nos anos 1980, além de ter sido consultor chefe da missão da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e outros países africanos, “tendo integrado a delegação portuguesa à Conferência Internacional do Trabalho em 1974”, em Genebra, como delegado governamental.

“Foi igualmente deputado no Parlamento Europeu de 1990 a 1999, em 2004 e 2005, tendo sido Questor entre 1994 e 1999”, refere o partido, que acrescenta que, enquanto eurodeputado, Sérgio Ribeiro integrou várias comissões e participou no intergrupo do Parlamento Europeu para as questões de Timor-Leste.

O PCP refere ainda que Sérgio Ribeiro foi membro das assembleias municipais da Amadora e de Ourém, fundou o Conselho Português para a Paz e Cooperação e integrou o Comité Central do PCP. Escreveu ainda "diversos livros e artigos, fundamentalmente sobre economia política".

“Sérgio Ribeiro, destacado militante comunista, intelectual respeitado, com papel destacado na Revolução de Abril, teve uma vida inteiramente dedicada à luta e intervenção pela emancipação dos povos, pela democracia, o progresso social, a paz e o socialismo”, destaca o PCP.

Eleito no XVI Congresso, integrou o Comité Central do PCP de 2000 a 2012 e a Comissão Concelhia de Ourém, concelho de onde era natural o seu pai, Joaquim Ribeiro, e onde Sérgio Ribeiro fixou residência na localidade de Zambujal, na freguesia da Atouguia.

Em Ourém, no distrito de Santarém, Sérgio Ribeiro foi um dos 38 sócios da livraria Som da Tinta, juntamente com o Nobel José Saramago ou o músico Manuel Freire, e tem diversas obras publicadas.

Nos últimos anos, dedicou-se à dinamização do Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, instalado na antiga escola primária do Zambujal, inaugurado em setembro de 2020.

O principal objetivo do centro passa por “disponibilizar o valioso acervo documental e bibliográfico de Sérgio Ribeiro, cedido pelo próprio ao Município de Ourém”, divulgou na ocasião a Câmara que, em 2018, lhe atribuiu a Medalha de Ouro da autarquia.

No comunicado, o PCP refere que o corpo estará hoje, a partir das 18:00, em câmara ardente no Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, em Atouguia, Ourém, de onde sairá às 14h00 de terça-feira para o cemitério do Entroncamento, onde será cremado às 16h00.