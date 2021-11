"Estamos absolutamente devastados e de coração partido ao dizer-vos que o nosso amado Astro morreu hoje", anunciou no Twitter no sábado à noite a sua atual banda.

Astro, como era conhecido no meio artístico, atuou com os UB40 até 2013, ano em que decidiu criar outra banda (UB40 featuring Ali Campbell and Astro).

Astro é o segundo membro fundador da banda de Birmingham a morrer este ano, Brian Travers, saxofonista, faleceu em agosto.

Os UB40 tornaram-se conhecidos na década de 80 com êxitos como "Red Red Red Wine" e "Can't Help Falling In Love".