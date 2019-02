O ator suíço morreu na sua casa, em Zurique, na noite de sexta-feira, de acordo com a BBC, que cita um representante. Tinha 77 anos.

Já o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung avança que a notícia que foi comunicada pela sua agente, Patricia Baumbauer, que detalhou que o ator sido diagnosticado com cancro no cólon no verão passado.

Um dos atores suíços mais conhecidos da atualidade — senão mesmo o mais famoso —, Ganz teve uma carreira rica e variada. Quer fosse no teatro, onde começou a carreira como ator, quer fosse no cinema, em filmes que o levaram a interpretar "Nosferatu, o Vampiro" (1977) de Werner Herzog ou um anjo em "As Asas do Desejo" (1987), de Wim Wenders, a sua carreira foi dedicada à arte da representação. Todavia, apesar de mais conhecido no circuito do cinema alemão, também participou em filmes de língua inglesa como "O Leitor" (2008) ou "O Candidato da Verdade" (2004).

No entanto, a sua carreira ficará inevitavelmente marcada pelo papel que desempenhou em "A Queda" (2004), ao dar vida a Adolf Hitler. Uma das cenas do filme, em que Hitler tem um ataque de raiva, virou "meme" na Internet e deu origem a centenas de paródias espalhadas pelas mais variadas plataformas de vídeo.

A história, no filme, segue os últimos 10 dias de vida de Hitler num bunker em Berlim. Na altura de lançamento, o filme arrecadou 92 milhões de dólares de bilheteira, tendo ainda sido nomeado para um Óscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

Na altura, um crítico de cinema do New York Times, descreveu o seu desempenho como "intrigante" e "horripilantemente carismática".

Bruno Hanz, ao The Guardian, em 2005, tinha revelado que para se preparar para o papel, estudou durante quatro meses um vídeo (muito raro) de um momento mais relaxado e pessoal de Hitler, recuperado em 1992. Não obstante, contou ainda que estudou o comportamento de pessoas com a doença de Parkin’s, que se crê que Hitler sofria. E que esteve relutante em aceitar o papel.

"Não posso dizer que percebo o Hitler. Até testemunhas que estiveram com ele no bunker não conseguiram descrever a essência do homem. Ele não tinha piedade, compaixão ou compreensão por aquilo que as vítimas da guerra sofreram. Ultimamente, não posso dizer que tenha percebido o coração de Hitler porque não havia ali nenhum", revelou ao jornal britânico.