D. Daniel Henriques, bispo auxiliar de Lisboa, morreu na madrugada desta sexta-feira, 4 de novembro.

"O corpo chegará à Sé de Lisboa esta sexta-feira, pelas 18h00, e às 21h30, a seu pedido, rezar-se-á a recitação do Terço, com os mistérios gloriosos, seguido do Ofício de Leitura", referiu o Patriarcado de Lisboa em mensagem a que o SAPO24 teve acesso.

Amanhã, dia 5, a missa exequial vai ser presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, às 11h00, na Sé.

"O féretro seguirá depois para Santo Isidoro e ficará na igreja paroquial até às 16h00, altura em que seguirá para o cemitério local, onde ficará sepultado", foi ainda referido.

D. Manuel Clemente referiu, numa mensagem à Diocese, que D. Daniel Henriques "partiu em paz, como em paz viveu toda a sua doença e sobretudo estas últimas semanas de hospitalização".

"Sempre a lembrar-se daqueles que generosamente servia e a oferecer-se por eles. Especialmente pela Diocese e pela Jornada Mundial da Juventude que preparamos, dando à sua partida um sentido salvador para todos, unido à Páscoa de Cristo", acrescentou.

"À sua família deixo a gratidão pelo grande Bispo que nos ofereceu. À Diocese e aos seus muitos amigos, a certeza de que continua connosco em Deus", lê-se ainda na nota.

A 2 de novembro, o Cardeal Patriarca de Lisboa dava conta do estado de saúde do bispo auxiliar de Lisboa, referindo que D. Daniel Henriques vivia "numa unidade de cuidados paliativos" o que poderia "ser o último tempo da sua vida neste mundo".

Natural de Ribamar, no concelho de Mafra, Daniel Batalha Henriques nasceu a 30 de março de 1966 e foi ordenado diácono em 1989. Posteriormente, foi ordenado padre pelo cardeal António Ribeiro, a 1 de julho de 1990, no Mosteiro dos Jerónimos.

A colaboração na Equipa Sacerdotal do Seminário Patriarcal de São Paulo, em Almada, foi um dos primeiros trabalhos pedidos a Daniel Batalha Henriques, que integrou também o conselho presbiteral desde a década de 1990, primeiro em representação dos padres novos e depois do setor dos seminários e vocações.

No Patriarcado de Lisboa, Daniel Batalha Henriques foi também diretor espiritual do Seminário de Cristo Rei dos Olivais, responsável pelo Serviço de Animação Missionária e membro do Cabido da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa.

Em 1997, iniciou funções como pároco na região de Loures, em 2005 foi nomeado para a paróquia de Algés e depois, em 2010, para a de Cruz Quebrada, até iniciar o trabalho em Torres Vedras, em 2016, onde foi também vigário.

A 13 de outubro de 2018 foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa pelo Papa Francisco. A ordenação episcopal teve lugar a 25 de novembro do mesmo ano, no Mosteiro dos Jerónimos. Desde aí, desempenhou o cargo de bispo auxiliar de Lisboa.

Em maio de 2021, D. Daniel Batalha Henriques escreveu para o SAPO24 uma reflexão sobre o momento em que o Papa Francisco rezou no Vaticano pelo fim da pandemia, numa Praça de S. Pedro deserta.

(Notícia atualizada às 13h35)