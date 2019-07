O ator, que interpretou Felix Leiter nos filmes "Live and Let Die" (1973) e "Licence to Kill" (1989), morreu aos 92 anos.

A informação foi avançada na página oficial do Twitter de "James Bond". O ator desempenhou o papel de Felix Leiter, um agente da CIA que ajudava o espião britânico James Bond nas suas missões. Em 1973 contracenou com Roger Moore e em 1989 com Timothy Dalton.