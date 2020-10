A notícia foi avançada pelo filho Wolfgang nas redes sociais.

"Não posso acreditar que tenho que escrever isto, mas o meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a longa e árdua batalha contra o cancro esta manhã. Foi o melhor pai que eu podia pedir. Todos os momentos que partilhei com ele, no palco ou fora dele, foram uma benção. O meu coração está partido e não acho que se recupere completamente desta perda", escreveu numa publicação na sua conta de Twitter.

Eddie Van Halen não só era conhecido por ser um virtuoso guitarrista, mas também por ser compositor de várias canções dos Van Halen, banda de rock que formou com o irmão e baterista Alex Van Halen, o baixista Mark Stone e o vocalista David Lee Roth, nos anos 1970.

O músico era um autodidata que conseguia tocar praticamente qualquer instrumento. E que, não obstante a sua instrução em piano clássico, foi o criador de alguns dos mais distintos riffs de guitarra da história do rock. Entre os seus solos mais conhecidos, está o da canção "Beat It", de Thriller, Michael Jackson, que gravou juntamente com o guitarrista Steve Lukather (Toto).

A revista Rolling Stone colocou o músico no 8.º lugar na sua lista dos 100 maiores guitarristas de sempre. E, ainda que Van Halen tenha nascido nos Países Baixos, é considerado um dos maiores guitarristas norte-americanos da sua geração.

Em 2007, os Van Hallen foram admitidos no Hall da Fama do Rock and Roll.