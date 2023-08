O vídeo, que terá sido filmado há duas semanas, foi partilhado com o The Guardian por um grupo que chegou à Tunísia vindo da Líbia.

As imagens mostram uma sala dentro do centro de detenção Abu Salim, em Tripoli, com centenas de requerentes de asilo do sexo feminino amontoadas em camas. No vídeo, ouve-se uma mulher nigeriana a gritar e a chamar às instalações uma "prisão".

O clip de 30 segundos termina com a imagem de uma mulher subnutrida que parece estar morta no chão, sem roupa, com os olhos abertos, descreve o jornal britânico, que omitiu estas imagens devido às suas características. "Esta mulher está morta", diz a mulher nigeriana que está a filmar. "Morreu esta manhã".

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) e uma fonte da ONU confirmaram a autenticidade do vídeo e que foi filmado em Abu Salim.

Numerosas ONG têm relatado repetidos incidentes de violência contra refugiados e migrantes detidos nas instalações. Em junho de 2021, foram disparadas armas automáticas contra os detidos, causando várias vítimas, segundo a MSF. O grupo anunciou na semana passada que encerraria as atividades médicas até ao final do ano em Tripoli.

A fonte da ONU explicou ao The Guardian que a mulher no vídeo, que se acredita ser da Somália, pode ter morrido de tuberculose. Dezenas de requerentes de asilo detidos em Abu Salim contraíram a doença, tendo os trabalhadores humanitários relatado que estão a definhar em quartos cheios de colchões e sem acesso a cuidados médicos.

Milhares de refugiados e migrantes estão em centros de detenção em toda a Líbia, geridos pela Direção de Combate à Migração Ilegal (DCIM) e supervisionados pelo Ministério do Interior do país.