Um cancro da próstata, diagnosticado já numa fase avançada em 2018, foi a razão para a morte do ator norte-americano James Michael Tyler. A doença acabou por se espalhar para os ossos, noticia a imprensa internacional.

Famoso pela personagem Gunther na série “Friends”, o ator, que morreu as 59 anos, ficou também conhecido pela forma como lidou com a doença.

Gunther era o gerente do café Central Perk, onde a personagem interpretada por Jennifer Aniston, Rachel, e as restantes estrelas do elenco da série norte-americana se reuniam todos os dias durante uma década. Gunther tinha por Rachel um amor nunca correspondido.