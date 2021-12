O realizador Jean-Marc Vallée morreu na sua cabana junto à cidade de Quebec no Canada, não sendo, para já, avançadas as causas de morte. O canadiano tinha 58 anos.

A confirmação foi dada pela sua assessora de comunicação, Bumble Ward, que confirmou ao The New York Times por email de que a morte foi inesperada.

Vallée ficou conhecido pelo grande público por ter realizado “O Clube de Dallas", filme de 2013 que valeu a dois dos protagonistas — Matthew McConaughey e Jared Leto — os Óscares de Melhor Ator e Melhor Ator Secundário, respetivamente. Sucesso de crítica e de bilheteira, foi também nomeado para Melhor Filme e Melhor Edição.

No ano seguinte, o realizador foi responsável por outro sucesso, "Livre", protagonizado por Reese Witherspoon, que recebeu uma nomeação de Melhor Atriz, a par de Laura Dern, que foi equacionada também para a estatueta de Melhor Atriz Secundária. Este seria o seu penúltimo filme — o último, datando de 2015, foi "Demolição".

Vallée, todavia, não se notabilizou apenas pelo seu trabalho no grande ecrã. Em 2017 deu o salto para a televisão, produzindo e realizando a mini-série "Big Little Lies". Para adaptar este romance de Liane Moriarty, o realizador contou novamente com Witherspoon e também com Nicole Kidman. O projeto foi um sucesso, vencendo vários Globos de Ouro e Emmys — para Vallée, em particular, resultou na conquista do prémio de melhor série e de melhor realizador de mini-série nestes últimos prémios.

O último grande projeto televisivo do canadiano seria "Sharp Objects", outra adaptação literária — desta vez de Gillian Flynn — para mini-série, com Amy Adams e Patricia Clarkson como protagonistas. Também esta produção recebeu vários prémios.

Nascido em Montreal em 1963, Jean-Marc Vallée formou-se em Cinema na Universidade do Quebeque e começou por fazer telediscos nos anos 1980. A sua produção circunscreveu-se maioritariamente ao país natal até "O Clube de Dallas".

A morte de Vallée também foi adiantada pelo seu parceiro de produção, Nathan Ross, escreve a revista Variety. Em comunicado, Ross diz que o realizador "bateu-se pela criatividade, autenticidade e por tentar coisas de forma diferente. Era um verdadeiro artista e um tipo generoso e amável".

"Toda a gente que trabalhou com ele não conseguia ignorar o talento e visão que possuía. Foi um amigo, um parceiro criativo e um irmão mais velho para mim. O maestro fará muita falta, mas conforta-nos saber que o seu estilo belo e o trabalho impactante que partilhou com o mundo vai perdurar", lê-se ainda.

De acordo com o portal iMDB, o projeto mais recente no qual Jean-Marc Vallée esteve envolvido foi o documentário "Big Giant Wave" (2021), sobre música canadiana, e era apontado como o produtor executivo da minissérie "Lady in the lake", com Natalie Portman e Lupita Nyong'o.