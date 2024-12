Jimmy Carter, um governador do Sul, foi eleito presidente em 1976 depois de derrotar Gerald Ford. Foi depois rejeitado pelos eleitores após um único mandato em que foi derrotado por Ronald Reagan em 1980. No currículo conta com uma vida pós-presidencial que incluiu a conquista do Prémio Nobel da Paz em 2002 em reconhecimento ao seu "esforço incansável para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, para avançar a democracia e os direitos humanos e para promover o desenvolvimento económico e social".

Morreu este domingo na sua casa em Plains, Geórgia, segundo o Washington Post, que cita o filho James E. Carter III, conhecido por Chip. Tinha 100 anos e era o presidente dos EUA mais velho de sempre.

“O meu pai foi um herói, não só para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta”, disse Chip Carter. “Os meus irmãos, a minha irmã e partilhamos com ele e com o resto do mundo essas crenças comuns. O mundo é a nossa família devido à maneira como ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrarem a sua memória continuando a viver essas crenças compartilhadas.”

Carter é conhecido pelo forte sentindo de responsabilidade e ligação à fé durante a sua presidência, do qual falava abertamente. Procurou também retirar um pouco de pompa de uma presidência cada vez mais imperial e caminhou, em vez de andar de limusine, no seu desfile de posse em 1977.

O Médio Oriente era o foco da política externa de Carter. O tratado de paz Egito-Israel de 1979, baseado nos acordos de Camp David de 1978, terminou com um estado de guerra entre os dois países vizinhos.

Carter levou o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelita Menachem Begin ao retiro presidencial de Camp David, em Maryland, para conversas. Mais tarde, quando os acordos pareciam estar a desfazer-se, viajou até ao Cairo e Jerusalém para diplomacia. O tratado previa a retirada israelita da Península do Sinai, no Egito, e o estabelecimento de relações diplomáticas. Begin e Sadat ganharam um Prémio Nobel da Paz em 1978.

Também em questões diplomáticas alcançou também a ratificação dos tratados que concederam aos Estados Unidos o controlo do Canal do Panamá, retomou as relações diplomáticas totais com a China e, em 1980, quando a então União Soviética invadiu o Afeganistão, decidiu cancelar a participação dos desportistas norte-americanos nos Jogos Olímpicos de Moscovo.

Ainda com a antiga União Soviética, Jimmy Carter e Leonid Brezhnev assinaram o acordo SALT-II sobre limitações e diretrizes relativas ao uso de armas nucleares. Contudo, o tratado nunca entrou formalmente em vigor e foi considerado um dos acordos EUA-União Soviética mais controversos da Guerra Fria.

Na eleição de 1980, as questões mais importantes eram a inflação, as taxas de juros que excediam 20% e preços de gás em alta, assim como a crise dos reféns no Irão que trouxe humilhação para a América. Essas questões mancharam a presidência de Carter e minaram a possibilidade de ganhar um segundo mandato.

O último ano da sua administração foi dominado por uma crise de reféns no Irão, quando 52 americanos foram feitos prisioneiros na embaixada dos EUA em novembro de 1979.

No dia em que deixou o cargo, 20 de janeiro de 1981, os reféns foram libertados. Carter continuou as negociações nos bastidores, mesmo após a derrota eleitoral.

Quando a esposa, Rosalynn Carter, morreu aos 96 anos, em novembro de 2023, o ex-presidente esteve no memorial realizado na sua homenagem em Atlanta, Geórgia, onde usou um cobertor azul e branco bordado com a cara da mulher.

Os Carters estiveram casados ​mais de 77 anos, o casamento presidencial mais longo da história dos EUA.

O antigo presidente anunciou em agosto de 2015 que tinha sido diagnosticado com cancro, uma forma de melanoma que se tinha espalhado para o fígado e cérebro. Embora tenha reduzido as suas atividades, continuou a arrecadar fundos para o Carter Center, instituição que fundou, e também continuou a dar aulas de escola dominical em Plains, uma tradição que começou na adolescência.

Em maio de 2019, sofreu outra reviravolta de saúde depois de uma grande queda. Voltou para casa do hospital para se recuperar e regressou para dar aulas na escola dominical. Nesse ano sofreu mais duas quedas em outubro e foi hospitalizado devido a uma fratura na pélvis. Ainda nesse ano, foi internado num hospital em Atlanta para um procedimento cirúrgico para aliviar a pressão no cérebro.