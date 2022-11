"Quiseram os mistérios da vida que na madrugada de hoje o nosso querido Jonhson tenha deixado de estar entre nós", informou a Academia do Johnson em comunicado partilhado no Facebook.

"A tristeza que sentimos tem de dar lugar à força, à esperança e ao amor, que ele sempre partilhou entre nós. Este é o momento de darmos as mãos e de darmos o melhor de todos nós, para que a Academia possa continuar no coração do Johnson e ele saber que somos capazes de continuar o seu sonho, em prol das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos idosos e famílias. Como diria o Jonhson, Somos Aquilo Que Fazemos'!", pode ler-se.

A Academia do Johnson, criada por João Semedo, ex-recluso tornado ativista pela inclusão, é uma organização localizada no Bairro do Zambujal, na Amadora (distrito de Lisboa), que tem como objetivo “a promoção do desenvolvimento humano e bem-estar, através do acompanhamento personalizado a crianças e jovens oriundos de meios familiares e sociais fragilizados, bem como às suas famílias”.

A associação tenta desempenhar a sua missão incutindo às crianças e jovens “valores humanistas, assentes nos princípios da justiça, equidade, liberdade, solidariedade e autorrealização”.