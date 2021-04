O ex-dirigente socialista e antigo ministro Jorge Coelho morreu hoje, apurou o SAPO24. A notícia foi igualmente confirmada à agência Lusa por fonte do PS.

Jorge Coelho foi ministro de três pastas nos governos de António Guterres: ministro Adjunto; ministro da Administração Interna; ministro da Presidência e do Equipamento Social.

A partir de 1992, com Guterres na liderança, Jorge Coelho foi secretário nacional para a organização, contribuindo para a vitória eleitoral dos socialistas nas legislativas outubro de 1995.

Figura incontornável da política portuguesa, demitiu-se em 2001, quando ocupava a pasta do equipamento social, na sequência da queda da tragédia de Entre-os-Rios, um momento que ficou marcado pela frase: "A culpa não pode morrer solteira".

As primeiras reações à morte de Jorge Coelho

Maria de Belém, em declarações à SIC, disse estar "devastada". "Esta é uma notícia trágica para todos os amigos e família. Jorge Coelho era um amigo excecional, uma pessoa extraordinariamente bem formada, amiga dos seus amigos", disse.

António Lobo Xavier, que foi colega de Jorge Coelho no programa Circulatura do Quadrado, disse-se "chocado" e "comovido". "Tinha falado com ele por volta das 13h30 e pareceu-me bastante bem, combinamos diversões entre amigos, estava longe de imaginar que umas horas depois teria acontecido esta tragédia. O Jorge Coelho tem uma legião de amigos e eu sou apenas mais um que privou com ele. (...) Ele era o símbolo de uma pessoa com sensibilidade, tolerância e respeito pelos outros. Lembro-o como um amigo dedicado, com uma lealdade férrea".

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu a esta "morte inesperada" na SIC, onde recordou "um amigo" e uma figura "que tinha várias qualidades como governante, como parlamentar, como conselheiro de estado, como dirigente partidário, como analista político e, depois, de uma forma mais recente, como gestor empresarial". "Com o seu estilo muito próprio, feito de intuição, de compreensão rápida e até antecipação do que eram as correntes de opinião pública, de perspicácia analítica, de espírito combativo, as vezes polémico, mas também de grande afabilidade e de abertura a todos os quadrantes, ele criou laços pessoas que ultrapassavam as barreiras do seu partido e até os limites do círculo muito amplo dos seus amigos de sempre. [Jorge Coelho] teve uma influência muito grande em momentos importantes da vida nacional". O Presidente da República destacou a capacidade de "sem dúvida, sem hesitação", ter assumido a responsabilidade política sobre a tragédia de Entre-os-Rios, algo que "os portugueses não esquecem" e que é "raro em sociedades democráticas".

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República e ex-líder socialista, disse que recebeu "com choque e muita tristeza", a notícia do falecimento de Jorge Coelho.Lembra "um amigo de há longas décadas. Homem bom e solidário, foi sempre alguém que se bateu por causas, em especial pela democracia e pela igualdade. Foi também um sobrevivente, com quem aprendi a enfrentar as adversidades”.

António Guterres lembra um homem o acompanhou em "momentos decisivos" da sua vida, por quem tem "uma dívida de gratidão que jamais poderia pagar". "O Jorge Coelho era a alegria de viver, saber que ele morreu é algo que não consigo aceitar. Era um homem de dedicação à causa publica, de ideias, com uma extraordinária capacidade, um político inteligentíssimo. É uma grande perda para o país e para os amigos, que eram muitos", disse.