Nascido em 1957, Rui Mateus Pereira fazia parte do Instituto de História Contemporânea (IHC) desde 2013, nomeadamente do grupo de investigação Economia, Sociedade, Património e Inovação, tendo como áreas de trabalho a história da antropologia colonial, o colonialismo, estudos africanos e antropologia colonial, como indica esta estrutura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, onde era professor.

Dirigiu o antigo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, do Ministério da Cultura, de 2001 a 2004, assumiu cargos de direção na Câmara de Lisboa, primeiro como diretor municipal de Cultura, entre 2004 e 2009, depois como diretor de Recursos Humanos, até 2011, seguindo-se a presidência do conselho diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (2012-2015).