A informação foi avançada pelo agente, Steve Kenis, explicando que o ator estava doente, morreu em casa e que o funeral se realizou hoje, na Holanda.

Nascido a 23 de janeiro de 1944, em Utrecht, Rutger Hauer estreou-se no final dos anos 1960 na série de televisão "Floris", de Paul Verhoeven, realizador com quem iria trabalhar em anos seguintes, nomeadamente em "Delícias Turcas" (1973) e "O Soldado da Rainha" (1975).

No entanto, foi com o papel do vilão Roy Batty, líder dos replicantes no filme de culto "Blade Runner - Perigo Iminente", de Ridley Scott, que Rutger Hauer ficou célebre em 1982.

Na mesma década, participou em filmes como "A Mulher Falcão" (1985), de Richard Donner, "Morto ou Vivo" (1986), de Gary Sherman, e "A Lenda do Santo Bebedor" (1988), de Ermanno Olmi. Com "Fuga de Sobibor", telefilme de Jack Gold, de 1987, venceu um Globo de Ouro como ator secundário.

Terror, ficção científica, ação, foram vários os géneros cinematográficos em que Rutger Hauer se moveu no cinema, tendo entrado, por exemplo, em "Drácula 3D", "Buffy, caçadora de vampiros", "Batman - O início", "Sin City - Cidade do pecado" e "Valerian e a cidade dos mil pllanetas".

Em 2013 protagonizou "RPG", longa-metragem portuguesa de ficção científica, realizada por David Rebordão e Tino Navarro.

Entre as suas últimas aparições no cinema está a participação em "Os Irmãos Sisters", de Jacques Audiard.