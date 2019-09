Segundo avança a RTP, o cabeleireiro foi encontrado em casa morto, não se sabendo ainda qual a causa de morte.

Eduardo Ferreira (mais tarde assumiria o apelido Beauté) tornou-se uma referência por atender várias celebridades no seu espaço de cabeleireiro na Avenida da Liberdade em Lisboa. Contudo, segundo o Diário de Notícias, Beauté não resistiu ao aumento das rendas naquela zona da cidade, tendo prescindido do seu salão para ir trabalhar para o estabelecimento Caparinha Chic.

Parte da imprensa nacional já tinha vindo a noticiar desde o início do ano que Beauté estava a passar por problemas de saúde e financeiros.

Eduardo Beauté e o Luís Borges estiveram casados durante cinco anos e, durante esse período, adotaram três filhos. A separação do modelo terá sido dura para o cabeleireiro, que numa entrevista em abril deste ano ao apresentador Manuel Luís Goucha no programa Você na TV! admitiu tinha sofrido de depressão após o divórcio com Borges.

Como resultado desta e de outras experiências de vida, Beauté lançou o livro de memórias "À procura de uma família" em junho deste ano pela Chiado Editora. Segundo a sinopse da obra, esta prometia falar de "violência, bullying, abusos, drogas, amores e desamores" e de "todas as verdades nuas e cruas de 50 anos de virtudes e de erros que, nos sucessos e insucessos, tiveram sempre por base a certeza do que ainda hoje o move: a busca pela família".