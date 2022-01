“É com o coração partido que anunciamos que o incomparável Meat Loaf partiu esta noite, com a esposa Deborah ao seu lado", é referido na mensagem.

O cantor Meat Loaf, nome artístico de Marvin Lee Aday, morreu na quinta-feira, de acordo com um comunicado da família publicado sua página oficial no Facebook.

Não foi avançada a causa da morte, mas o cantor teve vários problemas de saúde ao longo dos anos.

“Bat Out of a Hell”, uma colaboração com o compositor Jim Steinman e o produtor Todd Rundgren, saiu em 1977 e tornou-se um dos álbuns mais vendidos da história, com vendas mundiais de mais de 40 milhões de cópias.

Além da carreira de sucesso no rock, Meat Loaf teve também destaque em programas de televisão, rádio, em filmes como “Fight Club”, de David Fincher (1999), e em comédias musicais como “Rocky Horror Picture Show” (1975). Teve participações especiais em “Glee” e “South Park”.

No entanto, o seu maior sucesso musical depois de "Bat Out of Hell" foi "Bat Out of Hell II: Back into Hell", uma reunião de 1993 com Steinman que vendeu mais de 15 milhões de cópias e o single vencedor do Grammy "I'd Do Anything for Love (But I Won’t Do That)'.

Meat Loaf era casado com Deborah Gillespie desde 2007 e tinha duas filhas, Pearl e Amanda Aday.