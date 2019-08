Fonte próxima da família disse à agência Lusa que as cerimónias fúnebres serão “reservadas à família, por vontade expressa” de Alexandre Soares dos Santos.

Alexandre Soares dos Santos, nasceu no Porto em 1934. Frequentou o curso de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa, que abandonou em 1957, para iniciar a sua carreira profissional, após um convite da multinacional Unilever.

Nesta empresa passou por várias delegações e filiais no estrangeiro e, em 1968, regressou a Portugal para assumir a liderança da Jerónimo Martins, que pelas suas mãos passou de uma empresa de pequena dimensão a um dos maiores grupos empresariais portugueses.

O empresário soube ampliar os negócios e fazer crescer a empresa da família, tendo lançado a marca Pingo Doce, colocado o grupo em Bolsa e expandido-se internacionalmente, em 1995, para o Brasil e Polónia.

Em 2009, criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gere o portal “Pordata”, Base de Dados do Portugal Contemporâneo, e lançou uma coleção de livros de Ensaio, a preços reduzidos, sobre temas da atualidade.

Alexandre Soares dos Santos foi convidado em 2009 pela então reitora da UA Helena Nazaré para integrar o primeiro Conselho Geral da Universidade, que haveria de presidir até 2014, tendo assumido entre 2016 e 2018 as funções de Membro do Conselho de Curadores da Academia.

Em março deste ano, foi distinguido com o grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Aveiro (UA), tendo-se mostrado “muito feliz” e adiantando que esse era o culminar de uma carreira e que nunca pensou que alguma vez teria este título.

