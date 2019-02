Designer de moda e diretor criativo da Chanel, Karl Lagerfeld morreu esta terça-feira, 19 de fevereiro, aos 85 anos. O seu óbito foi confirmado por fontes da casa francesa de alta costura.

Uma das figuras mais marcantes da indústria, o alemão desenhava em exclusivo para a Chanel, para a qual trabalhou durante 36 anos, e para a Fendi, casa italiana de alta costura, para além da sua própria marca, lançada em 1984.

Ainda não se sabem as causas de morte, mas há várias semanas que se especulava quanto ao estado de saúde de Lagerfeld, que foi forçado a perder o desfile da Chanel do passado dia 22 de fevereiro no Grand Palais, em Paris.

Na altura, um funcionário tinha anunciado que Lagerfeld participaria no segundo desfile, que acontece logo após o primeiro, mas tal não aconteceu. "Lagerfeld, que se sentiu cansado, pediu a Virginie Viard, diretora de estúdio da casa, para representá-lo e cumprimentar os convidados", informou a empresa num comunicado.

Nascido em Hamburgo em 1933, Karl Otto Lagerfeldt - que mudou o apelido para "Lagerfeld" com o intuito de torná-lo "mais comercial" - sobreviveu à 2ª Guerra Mundial protegido numa propriedade da sua família na Baviera, recebendo aulas de um tutor francês.

A sua carreira teve início quando se mudou para Paris em 1954 e um casaco de lã que desenhou ter chamado a atenção de Pierre Balmain, tornando-se assistente daquele que foi um dos mais marcantes estilistas do pós-guerra, em Paris.

O nome de Lagerfeld começou a ganhar dimensão na indústria com as coleções que desenhou para a marca francesa Chloe, com a qual foi colaborando esporadicamente até 1997. Foi, contudo, quando foi para a Chanel em 1983 que ganhou dimensão internacional, sendo que no seu primeiro ano, como o The Guardian cita, passou a "trabalhar 16 horas por dia e a estar encantado por fazê-lo".