Fernando Peres, ex-jogador do Sporting CP morreu este domingo, aos 76 anos.

A notícia foi dada pelos filhos na rede social Facebook.

Segundo uma informação publicada no Facebook pela filha Joana Peres, "a missa será amanhã às 13:00 e seguirá depois para o crematório do cemitério de Barcarena". "A todos os que queiram despedir-se, poderão fazê-lo hoje a partir das 17 horas, na Igreja de Santo António de Nova Oeiras", escreveu também a filha do jogador.

O antigo médio esquerdo estava internado no Hospital Egas Moniz, em Lisboa.

O futebolista, que começou por jogar no Belenenses, em 1960, foi para o Sporting CP em 1965, tendo lá ficado até 1973.

Durante as oito épocas em que esteve ao serviço do Sporting - intercalados pela breve passagem na Académica - sagrou-se campeão nacional em 1965 e 1970 e conquistou a Taça de Portugal em 1971 e 1972.

Numa nota de condolências publicada no site do Sporting CP, o clube lembra que Fernando Peres "fez parte dos 'Magriços', equipa que ficou em terceiro lugar no Mundial de 1966".

Na sua carreira passou também pelo Académica de Coimbra e pelo FC Porto.

No Brasil, festejou um título de campeão com o Vasco em 1974 e ganhou o campeonato de Pernambuco com o Sport Recife em 1975.

Peres foi ainda treinador de clubes como o Vitória de Guimarães, União de Leiria e Estoril, e adjunto de Pedro Rocha no Sporting.

O Sporting CP já enviou as "mais sentidas condolências" à família e amigos, através do Twitter.

O Benfica, também no seu site, "apresenta as mais sentidas condolências pelo triste falecimento de Fernando Peres a toda a sua família e ao Sporting", sublinhando que "na memória de todos fica um atleta de exceção, um internacional que permanecerá na história do futebol português".

[Notícia atualizada às 13h20]

*Com agência Lusa