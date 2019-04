A notícia foi avançada pela agência Associated Press.

A família de John Singleton tinha informado já esta segunda-feira que seria retirado o suporte de vida a que o realizador estava ligado.

"Foi uma decisão angustiante”, disse num comunicado a família, acrescentando que foram necessários “vários dias com o cuidadoso apoio dos médicos de John" para tomar a decisão.

O realizador estava em coma num hospital de Los Angeles, depois de ter sofrido um enfarte resultante de hipertensão no dia 17 de abril.

Com apenas 22 anos de idade, John Singleton realizou “Boyz n the Hood”, que em Portugal se estreou com o nome “A Malta do Bairro”.

O filme, do início da década de 90, valeu-lhe a nomeação para os Óscares de Melhor Realização e Melhor Argumento Original, fazendo de Singleton o mais jovem realizador nomeado, assim como o primeiro realizador negro a ser nomeado para um Óscar.

"Boyz n the Hood" mostram o lado mais violento dos gangues de Los Angeles, assim como a vida nos bairros negros da cidade e a repressão indiscriminada.

"Os nossos corações estão hoje pesados", disse o presidente da Associação dos Realizadores Norte-Americanos, Thomas Schlamme.

(notícia atualizada às 23h14)

*Com agências