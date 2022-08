A cantora e atriz australiana, considerada uma das maiores estrelas pop dos anos 70 e que encantou gerações de espectadores no filme de sucesso de bilheteira "Grease", morreu esta segunda-feira, de acordo com uma declaração do seu marido.

Nascida no Reino Unido, a atriz teve uma longa carreira no mundo da música e do cinema, mas é sobretudo recordada pelo papel de Sandy no filme em que fazia par com o ator John Travolta, no final dos anos 1970.

"Olivia Newton-John (73) faleceu pacificamente no seu Rancho no Sul da Califórnia esta manhã, rodeada pela família e amigos. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família durante este momento tão difícil", pode ler-se no Instagram.

"Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança durante mais de 30 anos, ao partilhar a sua viagem com o cancro da mama. A sua inspiração curativa e experiência pioneira com a medicina vegetal continua com o fundo da Fundação Olivia Newton-John, dedicado à investigação da medicina vegetal e do cancro. Em vez de flores, a família pede que quaisquer doações sejam feitas em sua memória à @onjfoundation", é ainda referido.