O ex-Presidente do Zimbábue Robert Mugabe morreu hoje aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos.

A notícia foi avançada pela BBC, que citava fonte da família, e mais tarde confirmada pelo atual líder do país, Emmerson Mnangagwa através do Twitter.

"É com muita tristeza que anuncio a morte do pai fundador e ex-Presidente do Zimbábue, major Robert Mugabe", escreveu.

O líder político lutava contra a doença e estava internado num hospital em Singapura desde abril.

Mugabe nasceu em 21 de fevereiro de 1924. Na década de 1970 liderou uma campanha de guerrilha contra o Governo da ex-colónia britânica.

Em 1979, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rodésia, como era designado naquela altura o país. Mugabe foi eleito primeiro-ministro no ano seguinte.

Mugabe governou o Zimbábue com mão de ferro desde a independência, em 1980, até ser forçado a renunciar sob pressão dos militares e do seu partido, em 2017. Emmerson Mnangagwa, um ex-aliado, assumiu o Governo de Mugabe.