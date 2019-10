O antigo jogador, natural de Benguela, destacou-se no Benfica, clube no qual iniciou a carreira, em 1971/72, e no Sporting, tendo disputado 43 jogos pela seleção portuguesa e marcado 15 golos, dois dos quais no Europeu de 1984, no qual Portugal foi eliminado nas meias-finais.

Jordão, que jogou também no Saragoça e no Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi o melhor marcador do campeonato português nas épocas 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.

O ex-avançado fez cinco temporadas no Benfica, registando 79 golos em 128 jogos. Depois de uma passagem breve pelo Zaragoza, Rui Jordão voltou para Portugal, jogando pelo Sporting durante dez temporadas, tendo um registo de 184 golos em 282 jogos.

No passado dia 3 de outubro, o Sporting CP partilhou no Twitter uma fotografia dos adeptos do clube no jogo frente ao LASK Linz, para a Liga Europa, onde é visível uma faixa de apoio ao ex-jogador.