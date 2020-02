Em comparação com outras doenças do aparelho circulatório, nomeadamente as doenças cerebrovasculares e o enfarte agudo do miocárdio, a doença isquémica do coração apresenta taxas brutas de mortalidade mais elevadas nos grupos etários inferiores a 65 anos.

Os dados do INE indicam ainda que a taxa de mortalidade por tumores malignos foi de 270,8 por 100 mil habitantes, mantendo-se a tendência de aumento. O número médio de anos potenciais de vida perdidos devido a tumores malignos (11,0) foi inferior ao registado em 2017 (11,2).

No conjunto dos tumores malignos, o INE destaca 4.317 mortes provocadas por tumores malignos da traqueia, brônquios e pulmão, que representaram 3,8% do total de mortes no país e um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior.

Os tumores malignos do cólon, reto e ânus representaram 3,4% da mortalidade em 2018, com 3.820 óbitos (menos 0,8% que no ano anterior).

Os indicadores hoje divulgados pelo INE incluem os principais grupos de causas de morte por doença, destacando-se as doenças do aparelho circulatório, os tumores malignos, as doenças do aparelho respiratório e as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, bem como as mortes por causas externas de lesão e envenenamento.