O jornal espanhol 'AS' dá a notícia da morte de Pinto da Costa e recorda que é o "presidente com mais títulos conquistados na história [68]". "Pinto da Costa foi um presidente carismático e com caráter. Foi quem deu ao clube os mais ilustres jogadores e treinadores", pode ler-se.

O mesmo jornal aborda ainda a boa relação com Florentino Pérez e o Real Madrid, bem como o facto de ter liderado um "dos clubes de maior prestígio na UEFA".

Também em Espanha, o jornal 'Marca' refere a "longevidade" de Pinto da Costa na elite do futebol. "Sempre conhecido pela dureza na hora de negociar, personalidade forte e agregadora. O falecimento é um duro golpe para os adeptos do F. C. Porto e para o mundo do futebol. Uma trajetória histórica e inigualável para o presidente com mais títulos", pode ler-se.

Em França, o 'L'Equipe' lembra que: "Há um antes e um depois de Pinto da Coista no FC Porto. Sob a sua liderança, o clube encheu as vitrinas de troféus"

A morte do antigo presidente foi também destaque na Sky Sports, em Itália, que destaca especialmente a reação de Sérgio Conceição à notícia.