O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, defendeu hoje que as negociações para a paz com a Ucrânia dependem do estabelecimento de uma "nova ordem mundial", em que não se verifique um domínio americano.

"As negociações só podem ocorrer tendo em conta os interesses russos. Estes são os princípios sobre os quais a nova ordem mundial será baseada", evidenciou Sergei Lavrov em conferência de imprensa com o seu homólogo turco, realizada no âmbito da sua deslocação à Turquia. Ainda durante o dia de hoje, a Rússia ameaçou pôr em causa o acordo que permite a exportação de cereais ucranianos, se nada for feito para acabar com os obstáculos às exportações de fertilizantes e produtos alimentares russos. "Se não houver qualquer avanço para acabar com os obstáculos às exportações russas de fertilizantes e cereais, questionamo-nos se este acordo é mesmo necessário", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, na sua viagem a Ancara.