O número de novos infetados representa “menos 24% do que na semana passada”, alegou o gabinete de crise criado para gerir a emergência de saúde na capital russa.

De acordo com as autoridades da capital russa, o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus continua a descer, o que permite suspender a maioria das restrições impostas para interromper os contágios da pandemia.

“Em comparação à semana de 08 a 14 de junho, os novos casos registados baixaram 10%, sendo que, em 20 de junho, pela primeira vez em dois meses e meio, foram detetados menos de mil novos doentes”, escreveu, no seu blogue, o presidente da câmara de Moscovo, Sergey Sobianin.

Entre as empresas que reabrem portas hoje contam-se os jardins de infância e a agências de viagens, estando estas últimas ligadas à reabertura gradual das regiões e à temporada de viagens, segundo acrescentou Sobianin, lembrando, no entanto, que as excursões em Moscovo ainda não são permitidas.

Também as bibliotecas e piscinas, assim como o Parque Zariadie, perto do Kremlin, foram reabertos hoje, além de serem retomadas as viagens de barco no rio Moscovo.