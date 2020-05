Pouco mais de dois meses após ter encerrado, no dia 15 de março, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, também conhecido como Mosteiro da Batalha, vai reabrir ao público na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, dia internacional dos museus.

O monumento Património da Humanidade da UNESCO passa a operar no horário normal de verão, das 9h00 às 18h30, com última entrada às 18h00, mas com novas regras de funcionamento devido ao combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Assim, os visitantes do mosteiro não poderão estender a sua visita para além de uma hora e serão obrigados a utilizar máscara.

Dentro do mosteiro, haverá espaços onde a permanência de um certo número de pessoas em simultâneo será limitado, como é o caso da Sala do Capítulo onde está o túmulo do Soldado Desconhecido e onde ocorre o render da guarda que atrai a curiosidade de vários turistas. O render, que acontece de hora a hora, passa apenas a poder ter 15 pessoas a assistir, cada uma num lugar previamente marcado.

“Chegavam a estar mais de cem visitantes a presenciar o render da guarda de honra ao túmulo do Soldado Desconhecido” - que está suspenso e que só voltará acontecer a partir de um de junho. Nas Capelas Imperfeitas, a lotação estará limitada a 30 visitantes, na loja a quatro e o Museu da Liga dos Combatentes a 11.