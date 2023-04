O comboio de motociclistas, liderado pelo fundador do grupo, Alexander Zaldastanov, 60 - apelidado de "O Cirurgião" -, faz parte do "Baik-center", sede dos "Lobos da Noite", no sudoeste de Moscovo.

Vários participantes carregam bandeiras russas e soviéticas. Alguns colocaram as letras Z nas motos, um símbolo da "operação militar especial russa" na Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022.

Chamada de "As Rotas da Vitória", o movimento retoma o slogan tradicional da ofensiva russa na Ucrânia: "Não abandonaremos os nossos".

De acordo com os organizadores, os motociclistas devem passar no dia 1º de maio pela cidade de Volgogrado, na margem do Volga, localização da sangrenta batalha entre tropas soviéticas e alemãs nazistas, em 1942-1943.

O evento marcou uma reviravolta crucial na Segunda Guerra Mundial rumo à vitória da União Soviética e dos seus aliados.

Os motociclistas devem depois continuar em direção à região de Donetsk, em Donbass, palco de violentos combates no leste da Ucrânia, onde planeiam distribuir ajuda humanitária para civis e soldados russos.

"O povo de Donbass e nós somos as mesmas pessoas", disse à AFP Artem, um trabalhador de 34 anos, antes de iniciar a viagem.