“Em 700 e tal pontos possíveis esta época, ainda nem 100 foram alcançados, passado cinco corridas. É possível ser campeão este ano. Estar aqui aleijado, sem estar em cima da mota, é difícil, mas espero voltar forte e mostrar a minha capacidade e rapidez em cima desta mota”, frisou, durante um painel da 2.ª Conferência Bola Branca — Talento, Ética e Igualdade no Desporto, iniciativa promovida pela Rádio Renascença, em Lisboa.

Miguel Oliveira falhou dois dos cinco Grandes Prémios já realizados, devido a quedas aparatosas nas provas de Portugal e de Espanha, que o afastaram da Argentina e da França, tendo apenas concluído o GP das Américas, num campeonato “imprevisível”.

“Gostava de ter a certeza sobre a data exata de quando regressar. A lesão que tenho no ombro não é uma lesão de tempo de recuperação fixo e não tenho a certeza. A minha prioridade, e da equipa, é voltar a 100%. Se tiver de demorar as cinco ou seis semanas previstas, lá terá de ser”, expressou, contudo, o piloto natural de Almada, com 28 anos.

Embora ‘fustigado’ por lesões, Miguel Oliveira rejeita um regresso com receio em cima da mota da RNF Aprilia, equipa à qual pertence a partir desta temporada, sem querer comentar, numa perspetiva ética, os incidentes com Marc Márquez e Fabio Quartararo.

“Não os ilibo no sentido de dizer que está tudo bem, pois é sempre importante trazer responsabilidade para quem está em cima da mota e respeitar os adversários. Existe alguma dose de coragem, autocontrolo e respeito pelo próximo. Simplesmente não podemos largar os travões e ir para cima de quem vai para uma curva. No primeiro caso, houve uma reflexão de três corridas para o Márquez, a do Quartararo não vejo culpa nenhuma, apesar de o terem penalizado. Há falta de coerência e consistência de penalizações, a quem se dá e como se dá”, considerou ainda o piloto Miguel Oliveira.

O campeonato de MotoGP é liderado pelo italiano Francesco Bagnaia, com 94 pontos, com o compatriota Marco Bezzechi a um ponto de distância, enquanto o sul-africano Brad Binder é terceiro, com 81. Miguel Oliveira é agora 16.º, com 21 pontos somados.