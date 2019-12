Em causa, está o acordo resultante do grupo de trabalho criado para avaliar o funcionamento das cargas e descargas, operações de que os motoristas se queixaram nas greves de abril e agosto.

Conforme indicou, em comunicado, a estrutura sindical, a “grande conquista” destes trabalhadores é o “fim das cargas e descargas efetuadas pelos motoristas quando não têm obrigação de o fazer”, o que os colocava numa situação total de “desproteção social em caso de acidente”.

Por outro lado, este acordo vem terminar com as “’descargas autónomas’ em lojas em horário de encerramento”, o que obrigava o motorista destacado a levar as chaves e os códigos dos sistemas de alarme, procedendo à operação “completamente sozinho”.

Adicionalmente, segundo o sindicato, passa a ser obrigatória a criação de salas de espera “com condições de higiene e salubridade com acesso a WC [casa de banho] para motoristas” e acaba a obrigação de efetuar sondagens nos postos de combustível.

O jornal Público avançou hoje que, à luz deste acordo, “o expedidor ou destinatário de uma carga que faça com que um motorista de transporte de mercadorias tenha de esperar mais de duas horas para efetuar o serviço de carga e descarga para o qual foi contratado vai ter de pagar uma indemnização pelo tempo de paralisação do veículo”.