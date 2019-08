Jaime Garcia, da organização do encontro, no qual são esperadas cerca de 20 mil pessoas no principal dia do programa, 17 de agosto, disse hoje à agência Lusa que o patrocinador Alves Bandeira, revendedor e distribuidor de combustíveis, procurará “manter os depósitos cheios” nos postos da zona.

Por outro lado, “terá um camião de gasolina de reserva em Vale de Vaz”, concelho de Vila Nova de Poiares, a cerca de 20 quilómetros do Parque Natural de Mototurismo, em Góis, que acolhe a 26ª Concentração Internacional de Motos.

No dia 17, a partir das 22:00, atuam a banda Funk Off, a que se segue David Antunes & The Midnight Band, com um concerto em que também participam Berg e a cantora britânica Samantha Fox.

A greve por tempo indeterminado dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias começa no dia 12, de acordo com o pré-aviso dos sindicatos.

No dia 14, terminam oficialmente as Festas do Concelho de Góis, com um concerto pelos Blasted Mechanism que, ao mesmo tempo, marca o início da Concentração de Motos.