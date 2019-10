“Assinou-se hoje o próximo CCTV [Contrato Coletivo de Trabalho Vertical] com todos os sindicatos e com ele inicia-se também um período de paz”, refere André Matias de Almeida, numa nota enviada à agência Lusa.

“Foi uma negociação muito dura, mas 2020 será marcante no setor dos transportes em Portugal" já que entra em vigor um CCTV que proporciona "melhores condições de trabalho a todos os motoristas e, ao mesmo tempo, regula como nunca o setor”, acrescenta o advogado.

As assinaturas formais dos acordos decorreram ao longo do dia de hoje, na sede da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), em Lisboa.

Assinaram o contrato a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) e a Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP).

Segundo Matias de Almeida, esta negociação ficou marcada “de forma decisiva” pela “união da direção nacional da Antram, na pessoa do Gustavo Paulo Duarte e Pedro Apolónio” e pela “forma como o Governo, na pessoa do ministro [das Infraestruturas] Pedro Nuno Santos sempre esteve disponível para compreender ambas as partes e mediar um dos maiores conflitos laborais de que há memória”.

“Nunca houve nem haverá um patrão que queira trabalhadores com piores condições do que as que poderiam ter. O teto sempre foi o limite que as empresas podiam pagar. E assim foi”, sublinha a Antram.