A greve das mulheres em Espanha, "no fundo, é também um 'show-off' muito grande, ao qual os meios de comunicação social têm dado uma grande importância". "Achamos que elas têm a suas razões para fazer isso, mas nós, em Portugal, não [temos] razões ainda para fazer isso. E porquê? Só metade das mulheres é que são trabalhadoras e têm de fazer greve por razões laborais e não por outras questões", disse à Lusa Regina Marques, da direção e do secretariado nacional do MDM.

Regina Marques falava hoje no início de uma marcha em Lisboa, integrada na Manifestação Nacional das Mulheres, convocada pela organização, por motivo do 08 de março, Dia Internacional da Mulher.

Na quinta-feira, 08 de março, as mulheres espanholas fizeram uma greve feminista inédita - paralelamente a 120 manifestações, um pouco por todo o país - que teve efeitos nos meios de comunicação social (com páginas em branco, onde deveriam estar artigos das jornalistas que aderiram ao protesto), nas escolas, hospitais e nos serviços de transporte.