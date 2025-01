Os arguidos, detidos em julho de 2024, vendiam diretamente a droga aos consumidores naquele bairro de forma organizada e hierarquizada e divididos em dois grupos paralelos, revelou a procuradoria.

Em cada um dos grupos, os alegados traficantes assumiam diferentes papéis, designadamente de líder, gerente, ponta, angariador/vigia, casas de recuo e casas de fuga, sublinhou.

Os líderes, que detinham a droga, tinham como funções dominar a rede e contratar colaboradores, os gerentes eram responsáveis por gerir a subestrutura do ponto de venda direta e os pontas vendiam a droga, explicou.

Por seu lado, os angariadores/vigias procediam ao encaminhamento dos compradores e mantinham a vigilância dos locais onde os restantes arguidos procediam às vendas, as casas de recuo eram as habitações onde se dissimulava, manuseava e dividia a droga e as casas de fuga eram usadas para albergar os arguidos que fugiam às autoridades policiais, acrescentou a procuradoria.

No despacho de acusação, de 7 de janeiro, o MP requereu a perda a favor do Estado de toda a droga apreendida (heroína, cocaína, haxixe e outros) e a sua destruição, dos bens relacionados com a atividade criminosa e de 17.757 mil euros.

Seis dos 24 arguidos estão sujeitos a medidas de coação detentivas, frisou.

Os 24 arguidos estão acusados de tráfico de droga e tráfico de menor gravidade e, uma das arguidas, está indiciada de um crime de detenção de arma proibida.