"No seguimento das mudanças nas regulamentações inerentes às viagens para Cuba pelo Governo dos Estados Unidos da América, que suprimem a partir de 05 de junho a autorização prévia de cruzeiros com partida dos EUA para Cuba, a MSC Cruzeiros vai proceder de imediato à modificação de todos os seus itinerários previamente programados com escala no país", diz um comunicado emitido pela MSC Cruzeiros em Portugal.

Segundo a empresa, em resultado "destas significantes alterações na regulamentação e lei dos EUA, o MSC Armonia já não se encontra autorizado a realizar escalas no porto de Havana".

A escala no porto da capital cubana vai ser substituída, em alternativa, pelo porto de Key West, na Flórida, Costa Maya, no México, George Town, nas Ilhas Caimão ou Cozumel, no México.

O restante itinerário do MSC Armonia permanecerá inalterado.

Os viajantes atualmente a bordo do MSC Armonia e os seus agentes de viagens foram já informados de todas as ocorrências e foram-lhes oferecidas várias opções para os compensar pela alteração.