As temperaturas mais altas e as chuvas mais fortes mantêm as folhas verdes por mais tempo, ao passo que eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, destroem as árvores antes do tempo, de acordo com ambientalistas.

"As mudanças climáticas estão a tornar este festival de cores de outono mais difícil", disse à AFP Andy Finton, ecologista florestal que trabalha para a organização de Conservação da Natureza de Massachusetts.

Há vários fatores a ter de ocorrer para transformar as folhas em cores vivas a cada outubro em estados como Nova Inglaterra, Connecticut, Vermont, Maine e New Hampshire.

É necessária uma combinação perfeita de calor e precipitação no verão, seguidos de dias ensolarados e noites frias, quando os dias começam a encurtar para a quebra da clorofila, revelando pigmentos amarelos e alaranjados.

Mas o que mais incomoda os botânicos é o complicado processo pelo qual as folhas produzem açúcar, que é o que cria pigmentos vermelhos em folhas como as do eucalipto.

Dias e noites mais quentes e céu nublado devido ao aumento das chuvas estão a retardar a fotossíntese, ameaçando as cores brilhantes que os turistas tanto amam. “O que vamos ver são cores mais opacas”, diz Finton.

O turismo de mudança de cor da floresta é uma grande área de negócio no nordeste. A cada ano, ele gera 300 milhões de dólares para a economia do Vermont, de acordo com dados oficiais.

No outono, mais de 500 pessoas visitam o Polly's Pancake Parlor em New Hampshire todos os dias para se maravilhar com a explosão de cores nas White Mountains. O restaurante regista a data em que as folhas mudam de cor desde 1970.

"O outono é uma grande parte do nosso negócio e os clientes costumam perguntar quando é a melhor época para visitar", disse a proprietária Kathie Cote, "muito preocupada" com a mudança climática.

Além disso, temperaturas e humidade mais altas estão a ajudar as pragas e doenças invasivas a espalhar-se cada vez mais, de acordo com Pete Smith, diretor de um programa florestal urbano da Arbor Day Foundation. “Não há nada pior para as cores do outono do que uma árvore morta”, disse ele à AFP.