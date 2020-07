Avança a TVI24 que a mulher, de 66 anos, foi encontrada morta junto a uma das entradas da A5, a autoestrada que liga Cascais a Lisboa.

A mulher estava desaparecida desde sexta-feira, dia em que teve alta do Hospital de Cascais. De acordo com a família, a idosa sofria de alzheimer e não podia estar sozinha.

Segundo a Rádio Renascença, a mulher tinha ido ao hospital para uma consulta, acompanhada pelo marido. Considerando o agravamento do quadro clínico, foi encaminhada para as urgências e, devido aos condicionamentos impostos pela covid-19, o marido não teve permissão para entrar. No dia seguinte, entrando em contacto com o hospital, foi informado de que a mulher já tinha abandonado a unidade hospitalar.

À TVI24, uma sobrinha da mulher referiu que o hospital terá chamado um táxi para levar a mulher de volta a casa. "Ligámos para uma central de táxis, onde nos disseram que foi chamado um táxi para o hospital a essa hora", explicou.

Contudo, em comunicado citado pela RR, o Hospital de Cascais garantiu que "cumpriu todos os protocolos estabelecidos para o efeito".