A Estátua da Liberdade esteve fechada esta quarta-feira, 4 de junho, no Dia da Independência americana, porque uma mulher subiu à base da construção e recusou-se a descer, apesar de um longo diálogo com a polícia.

A polícia de Nova Iorque informou que recebeu ajuda da polícia de parques dos Estados Unidos para retirar a mulher do monumento.

Os meios de comunicação locais informaram que esta pertencia a um grupo de manifestantes contra a política de Trump contra os imigrantes em situação ilegal. Mas o Rise and Resist NYC, que organizou o protesto, assegurou que a mulher não é afiliada ao grupo.

Pelo menos sete pessoas foram presas antes por colarem um cartaz ao redor da base da estátua no qual se lia "Abolir o ICE", em referência ao Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos, a agência à frente do debate sobre imigração.

O presidente Donald Trump converteu a luta contra a imigração ilegal em pedra angular da política da sua administração.

Mais de 2.300 crianças imigrantes foram separadas dos seus pais depois da administração Trump adoptar uma política de "tolerância zero" no início de maio, procurando desta forma demover pessoas de tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

No entanto, e após forte crítica interna e externa, um juiz federal da Califórnia ordenou a 26 de junho que os agentes norte-americanos parem de separar pais e filhos que são detidos quando tentam entrar nos Estados Unidos ilegalmente, e que procedam à reunião das famílias já visadas pela política de "tolerância zero". A decisão teve lugar dias depois do próprio Donald Trump anunciar a suspensão desta política.