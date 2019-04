A vítima foi morta com uma arma de fogo e encontrava-se dentro de uma viatura no parque de estacionamento, junto a uma agência bancária localizada no parque empresarial, no distrito de Lisboa.

Há ainda um ferido grave, que foi transportado para o Hospital de Santa Maria pelo INEM. O homem apresentava sinais de vida no momento em que o INEM chegou ao local.

A situação já está controlada, segundo a PSP.

O CDOS indicou que estão no local os Bombeiros de Barcarena, uma viatura de emergência médica do INEM e uma equipa de psicólogos do INEM, além da PSP e da PJ, num total de 15 operacionais e sete veículos.

O alerta foi dado cerca das 13h30.

*Com agência Lusa