A investigação foi iniciada no passado dia 11 de março, através da comunicação ao serviço de prevenção da UNCT que, de imediato, se deslocou ao Aeroporto de Lisboa, refere a autoridade em comunicado enviado às redações.

"A suspeita, de 40 anos, viajou para Portugal num voo proveniente de Angola e pretendia fazer entrar no Espaço Schengen um menor angolano de 15 anos", sublinham.

"O menor vinha identificado com um titulo único de viagem português, o qual, após a sua entrada no país, lhe possibilitaria a obtenção de documentos portugueses e, assim, circular livremente no Espaço Schengen", acrescentam.

Desconhece-se, para já, qual o destino e objetivo final da sua entrada na Europa.

Após apuramento da verdadeira identidade da criança, esta foi encaminhada para uma instituição de apoio a menores vítimas de tráfico de pessoas, informa a autoridade.

Já a suspeita terá recebido, por cada menor transportado, cerca de quatro mil dólares, suspeitando-se que tenha realizado dezenas de viagens nos últimos anos. Fazia ainda desta atividade o seu modo de vida, com a obtenção de elevados lucros financeiros.

Neste momento, e após ser presente às autoridades judiciárias competentes, ficou em prisão preventiva.

A PJ refere que a investigação prosseguirá no sentido de determinar que outros menores foram traficados por esta mulher, localização do seu paradeiro e eventual detenção de outras pessoas que terão colaborado.