Numa altura em que os resultados de 98% das freguesias estão apurados, o PS foi quem mais elegeu mulheres para presidente de câmara, com 18 das 28, o que corresponde a 12,86% do total de câmaras que o partido venceu.

Seguiu-se o PPD/PSD, com quatro câmaras lideradas por mulheres (5,80% do total de câmaras ganhas pelo PSD), as coligações PSD/CDS-PP que conseguiram eleger três mulheres para presidente de câmara e o Partido Comunista Português (PCP) (que concorre coligado com o Partido Ecologista Os Verdes – PEV) com duas mulheres na liderança (11,11% do total de câmaras que o partido ganhou).

Por fim, o Movimento Independente Anadia Primeiro (MIAP) elegeu Teresa Belém para presidente daquela câmara, com 45,34% dos votos.

Cristina Calisto (PS), eleita para presidente da Câmara Municipal de Lagoa, nos Açores, foi a mulher que alcançou a maior percentagem de votos (62,63%).

Pelo contrário, Helena Lapa (PS) foi eleita para presidir à câmara de Sabrosa com a menor percentagem de votos (28,86%).

Coligações ganham 58 câmaras, mais 17 do que em 2017

O número de câmaras ganhas por coligações aumentou para 58, mais 17 do que as 41 registadas nas últimas eleições autárquicas, segundo o portal de dados estatísticos EyeData, disponível em www.lusa.pt.

Numa altura em que os resultados de 98% das freguesias estão apurados, 58 das 308 câmaras foram ganhas por coligações de partidos.

A coligação PSD/CDS-PP no concelho de São Vicente, Madeira, ganhou com a maior percentagem de votos (70,48%).

No sentido oposto, a CDU, coligação PCP/PEV, em Évora ganhou com a menor percentagem de votos (27,44%).

Vencedor da câmara não ganhou assembleia municipal em 14 concelhos

O vencedor da câmara municipal não coincide com o da assembleia municipal em 14 concelhos, segundo o mesmo portal.

Quando estão apurados os resultados de 98% das freguesias, registam-se 14 concelhos em que o partido ou movimento que venceu a câmara municipal não venceu ganhou a assembleia municipal.

Nos concelhos de Ancião, Belmonte, Resende, Sardoal, Tavira, Vila Franca do Campo e Lourinhã o Partido Socialista (PS) ganhou a câmara, mas a assembleia municipal foi ganha pelo Partido Social Democrata (PSD).

Já em Celorico de Basto e em Santarém, o PSD ganhou a câmara, mas o PS ficou com a assembleia municipal.

Em Évora, a CDU (PCP/PEV) ganhou a câmara, mas perdeu a assembleia para o PS, enquanto no Marvão, a câmara foi ganha pela coligação PSD/CDS-PP, mas a assembleia fica controlada pelo PS.

Em Ílhavo, o Movimento Unir Para Fazer (UPF) ganhou a câmara, mas a assembleia foi ganha pelo PSD, na Figueira da Foz o movimento Figueira A Primeira (FAP) ganhou a câmara, mas na assembleia ganhou o PS e, por fim, em Peniche, o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche (GCEPP) ganhou a câmara, mas na assembleia venceu o PS.

Desta forma, há 276 concelhos (90%) onde a câmara e a assembleia municipal são lideradas pelo mesmo partido ou movimento.