A FIFA fez hoje um balanço extremamente positivo das arbitragens no Mundial2018 de futebol, bem como da “histórica” implementação do videoárbitro no evento que classificou como melhor da história.

“Dissemos que queríamos que este fosse o melhor campeonato do Mundo de todos os tempos e foi o melhor mundial todos os tempos. Um papel crucial nessa conquista foi desempenhado pelos árbitros que se destacaram com desempenhos do mais elevado nível”, congratulou-se o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A FIFA revelou-se “extremamente feliz” pela forma como jogadores, treinadores, adeptos e comunicação social aceitaram a chegada do videoárbitro ao Mundial, destacando a importância desta revolução tecnológica na modalidade.

“Como disse o presidente da FIFA, o VAR não está a mudar o futebol, está a limpá-lo, o nosso objetivo primordial quando iniciámos o projeto”, disse o vice-secretário geral Zvonimir Boban.

O supervisor da implementação do projeto VAR elogiou a “extensa preparação, tanto antes quanto durante o torneio” de todos os agentes, coordenada e orientada pelo líder do Comité de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, e pelo seu diretor Massimo Busacca, considerando que a mesma “produziu resultados excecionais”

A efetivação do VAR motivou grande debate sobre o futebol e as suas regras, o que agradou ao organismo.

“É ótimo que tenha havido uma discussão tão generalizada. Só o entendimento completo das leis do jogo e os procedimentos de VAR já confere credibilidade a essas discussões”, reforçou.

Após o sucesso com a arbitragem e o uso do VAR no Mundial, a FIFA promete “continuar os esforços” para melhorar e desenvolver os padrões gerais de arbitragem e auxiliar todas as federações e ligas que desejarem implementar o VAR em suas competições.