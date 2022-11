"Para esta edição do Campeonato do Mundo, uma delegação policial portuguesa estará a partir de hoje, dia 18, no Qatar, dando sequência ao intenso e estreito trabalho de apoio às autoridades qataris concretizado pela PSP, especialmente nos últimos dois anos", informou a PSP em comunicado enviado às redações.

A força policial frisa ainda que "a delegação policial é liderada pelo Sr. Superintendente João Carlos Filipe Ribeiro, Diretor do Departamento de Informações Policiais da PSP, e é composta por 8 operacionais, dos quais 6 polícias da PSP e 2 militares da GNR".

"Desde o ano de 2004, data em que o Europeu de Futebol UEFA foi realizado em Portugal, que este procedimento é uma realidade, numa estratégia de cooperação internacional e de apoio às autoridades do(s) país(es) que acolhem o evento, mitigando o risco de episódios de violência associada ao fenómeno desportivo e garantindo, simultaneamente, de forma proativa uma abordagem apoio e hospitalidade aos adeptos nacionais que se deslocam para assistirem aos eventos desportivos", recorda a PSP.

Segundo a força policial, o modelo de cooperação policial terá "duas dimensões, uma das quais através da presença de Polícias no Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), para o desempenho de funções relacionadas com a inteligência policial e a troca de informações desportivas e, outra, numa perspetiva de terreno, através do empenhamento de polícias com funções de spotting, traduzindo-se na ligação direta com os adeptos, criando a ponte entre as autoridades locais e os adeptos portugueses bem como prestação de a assessoria aos comandantes de policiamento qataris".

"A presença no CCPI é assegurada por polícias especializados na cooperação policial internacional, designadamente o Coordenador do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID) e um analista de informações desportivas", aponta ainda.

Assim, o "CCPI constitui o ponto centralizador das informações sobre os adeptos portugueses em deslocação para o evento, apoiando ativamente as forças de segurança locais na adequação dos perfis de policiamentos ao perfil dos adeptos portugueses, por forma a que seja garantida a segurança, proteção e hospitalidade de todos os cidadãos nacionais que se desloquem ao Qatar para apoiar a Seleção Nacional, traduzida numa experiência que se pretende muito positiva".

Por sua vez, "o PNID é a entidade designada como ponto de contacto permanente para o intercâmbio de informações relativas ao fenómeno da violência associado ao desporto, nacional e internacional, responsável pelo repositório e tratamento das mesmas".

Como é que a polícia vai estar em contacto com os portugueses?

"Para que a partilha de informação possa ser efetiva e ter efeitos ao nível da operação de segurança, a equipa de spotters portugueses [acompanham as claques nos jogos] irá promover o contacto direto com as forças de segurança nos locais onde a Seleção Nacional disputar as partidas, auxiliando no policiamento e promovendo a comunicação entre os adeptos portugueses e as autoridades", diz a PSP.

Desta forma, "os objetivos primordiais da Presença da Delegação policial portuguesa passarão por auxiliar os cidadãos portugueses, através do fornecimento de informações úteis, servindo de ponto de contacto com as autoridades locais".

"Paralelamente, a Delegação Policial manterá um contato constante com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Embaixada Portuguesa em Doha, na procura e garantia de resposta e apoio às solicitações dos adeptos portugueses", adianta a força policial.

Até ao momento, "a PSP tem informações que apontam para presença de cerca de 1000, 1700 e 1300 adeptos portugueses nos jogos com o Gana, Uruguai e Coreia do Sul respetivamente".