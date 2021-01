Faz esta quinta-feira, precisamente, oito meses e catorze dias desde que o SAPO24 terminou a primeira expedição de Regresso a um Mundo Novo, mundo esse pensado e desenhado por 30 jovens, todos eles parte do projeto 100 Oportunidades, uma plataforma criada pelos Global Shapers de Lisboa, que, dentro das suas áreas, ousaram responder ao desafio de imaginar o conceito de nova normalidade depois de todas as transformações a que a pandemia obrigou.

O resultado não podia ter sido melhor: os textos ultrapassaram as 100 mil visualizações e desenhou-se um painel único de opinião, disponível para participar e discutir. Por isso, porquê ficar por aqui?

É com base na primeira expedição que o SAPO24 anuncia que vai começar a povoar o Mundo Novo com uma nova secção de opinião no site, dedicada aos jovens até 35 anos. A iniciativa tem como objetivo trazer novas vozes, e respetivas visões, manifestos, reivindicações, soluções e problemas, para o espaço público e continuar a compor o mosaico com caras que podem não ser conhecidas do grande público e outras que, sendo conhecidas, não temos por hábito vê-las participar em colunas de opinião - spoiler alert, alguns dos nomes que leram na parceria com o 100 Oportunidades vão voltar a participar aqui.

Queremos fazer florescer novos protagonistas, trocar a lente do habitual comentador por uma perspetiva mais fresca. Afinal de contas, como alguém disse, os jovens de hoje são os adultos de amanhã. O mundo pertence-lhes para além das redes sociais, espaços publicitados como pequenos palcos onde cada um pode falar no seu megafone. Aqui serão habitantes do Mundo Novo e traduzirão em palavras a leitura de um momento da atualidade ou de um grande tema que atravessa estas gerações.

E porque me parece que ninguém pode ficar de fora, convido os leitores a participar e a falarem comigo [mundonovo.opiniao@sapo.pt] sobre temas que gostassem de ver abordados neste espaço, vozes ou até mesmo com textos que possam vir a ser publicados, sendo que cada proposta é sujeita a seleção e, posteriormente, a edição.

Num mundo que mudou radicalmente com a pandemia, queremos descobrir novos e melhores intervenientes. Acompanhe-nos aqui, através do nosso especial, num mosaico que na estreia ainda é solitário, mas que promete compor-se nos próximos tempos.