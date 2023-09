Segundo o autarca José António Soares (PSD), a situação já existe há vários anos e continua a ser “uma preocupação”, daí que hoje tenha apresentado o problema ao Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), no decorrer de uma reunião realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal, no primeiro dia da visita estatutária do executivo à ilha do Pico.

“[O problema das algas invasoras] é algo que veio para ficar e [é preciso] tentar encontrar uma solução, o que não é pacífico, assim, tão rapidamente”, disse o responsável aos jornalistas, no final do encontro.

José António Soares referiu que a questão é “transversal” a outras ilhas dos Açores e que o executivo liderado por José Manuel Bolieiro está a trabalhar no sentido de resolver o problema.

No entanto, anunciou que a autarquia vai, em breve, com o apoio da Porto dos Açores, utilizar um sistema de bombagem para retirar “o maior volume possível das algas” existentes junto da vila da Madalena.

Apontou que as algas invasoras, sobretudo no “porto velho” da Madalena, transformam-se e ficam “com cheiros nauseabundos” o que torna “o ambiente muito pesado”.

O social-democrata referiu também que o executivo municipal que lidera tem preocupações relacionadas com a reabilitação de escolas, estando o Governo açoriano disponível para colaborar com a autarquia.

Também salientou que no encontro com o Governo Regional foram abordados assuntos nas áreas da saúde, portos marítimos, vinha, agricultura, abastecimento de água, entre outros.

“Fomos também encontrando, da parte do Governo [Regional], algumas soluções”, disse, embora reconheça que existem casos em que a solução será encontrada no futuro, dado que “não se consegue resolver tudo no mesmo dia”.

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, disse aos jornalistas que no encontro com o executivo municipal da Madalena foi abordado o fenómeno das algas invasoras, dado que a sua presença “constrange” o porto local.

“Estamos todos a trabalhar no sentido de perceber cientificamente que causas é que temos e agir, quer a Câmara, quer o Governo, quer a Porto dos Açores, [com] soluções de limpeza para minimizar o problema. E a nossa expectativa é que a ciência e a investigação encontrem uma solução para estas algas que, infelizmente, [é um problema que] está a afetar já o planeta todo”, afirmou.

Adiantou que o executivo encomendou um estudo para acompanhar a situação e encontrar soluções.

No quadro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Bolieiro adiantou que foi pedido o visto do Tribunal de Contas para o contrato relativo à construção da variante à vila da Madalena.

“Mal [o contrato] esteja visado, teremos condições de fazer a consignação da obra e colocar máquinas no terreno. O que é uma boa notícia, porque isto ajuda muito no ordenamento urbanístico da Madalena”, concluiu.

O Governo dos Açores iniciou hoje uma visita estatutária à ilha do Pico.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.