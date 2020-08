“Vemos esta decisão como justa, esta é aliás a prenda que os portugueses mereciam, prenda no sentido do reconhecimento internacional por parte do Reino Unido, que é também o nosso principal mercado emissor de turistas e tem repercussões internacionais, e demonstra o esforço que tem sido feito pelos portugueses no combate à covid-19”, afirmou António Pina em declarações à agência Lusa.

O presidente da associação que representa os 16 municípios do Algarve reconheceu que, logo no início da “fase pós-confinamento, a situação agravou-se um bocadinho” na região, com aumento de casos e o surgimento de alguns surtos, mas destacou que o trabalho realizado pelos operadores turísticos da região permitiu conter a pandemia na região e evitar mais contágios.

“Aprendemos todos a viver nesta nova realidade e conseguimos ir controlando um pouco mais, fruto do excelente trabalho dos profissionais de saúde, fruto do excelente trabalho também - e estão de parabéns - dos hoteleiros e da restauração, que no Algarve souberam receber nas condições necessárias”, considerou.

António Pina, que acumula as presidências da AMAL e da Câmara de Olhão, argumentou ainda que, “apesar de ter havido um aumento de cerca um milhão de pessoas” presentes no Algarve a gozar férias, “nem por isso os casos de covid-19 aumentaram” e a região afirmou-se como uma “estância turística ‘covid free’ [livre de covid]”.

“Estão também de parabéns o Governo e a nossa diplomacia, que trabalharam para repor a justiça, porque continuamos a afirmar o seguinte: é mais seguro viver no Algarve do que no Reino Unido”, garantiu.