Um parecer da ANMP sobre o anteprojeto da nova Lei das Finanças Locais conclui que a aplicação da proposta do Governo, “em quatro ou cinco anos, corresponde a uma perda de receita para os municípios de, respetivamente, 213 milhões de euros ou 227 milhões de euros, e apenas no primeiro ano”.

“Os níveis de participação das autarquias locais têm de ser integralmente aplicados em 2019 e não daqui a cinco anos”, defendeu a ANMP, no documento enviado hoje ao Governo, a que a Lusa teve acesso.

Para a ANMP, “impõe-se garantir estabilidade na aplicação da Lei das Finanças Locais, não podendo depender de flutuações e oscilações inerentes às maiorias parlamentares momentâneas”, justificando-se, por isso, que a “blindagem acrescida da lei”.

No documento, analisado hoje no conselho diretivo e conselho geral da ANMP, advoga-se que “a percentagem da média aritmética da receita proveniente de IRS, IRC e IVA deve aumentar para 22,6%”, o que “corresponde à reposição dos montantes fixados antes da intervenção da ‘troika’” e visa convergir com a média europeia.

A aplicação integral do anteprojeto em 2018 traduzir-se-ia “num aumento de 11,5% das transferências face ao que foi transferido em 2017, superior ao aumento real (1,5%) e ao aumento resultante da lei atualmente em vigor (4,7%)”, conclui o parecer.

As alterações propostas para o cálculo do apuramento do Fundo de Coesão Municipal (FCM) – que além do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e da participação em 5% do IRS, IMT, IUC (Imposto Único de Circulação) e IVA – são avaliadas como positivas.

A participação na receita do IVA, constituindo uma nova fonte de recursos, mas sem concretizar “inaceitavelmente” os termos aplicáveis, deverá dificultar a sua concretização e a ANMP alerta que “urge clarificar” se estas verbas serão deduzidas no Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), sob pena de diminuir esta fonte de financiamento e o FCM.