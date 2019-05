"Entendemos que as freguesias, tal como os municípios, são entidades do poder local democrático que têm uma grande ancestralidade e são absolutamente relevantes para a organização do Estado e do território nacional, pelo que não queremos que isto seja matéria que deva ser tratada como situação de emergência, quando não estão em causa situações de emergência, e deve ser amplamente discutida", sublinhou Manuel Machado.

Qualquer mexida, acrescentou, deve ser "ponderada, avaliada no seu impacto final, de modo a que não agrave o modelo de desenvolvimento que aconteceu nos anos em que se fizeram algumas acelerações nesse domínio e que só criaram problemas, mas não reduziram a despesa pública e não aumentaram a eficácia dos serviços públicos prestados às populações".

O presidente da ANMP anunciou ainda que o Conselho Diretivo concorda com o diploma de transferência para os municípios de competências no âmbito das áreas protegidas, inserida na lei quadro da descentralização administrativa.

"Esta proposta representa uma evolução positiva face à anterior, dado que a participação dos municípios assume um papel significativo, não só por via da presidência da agora criada Comissão de Cogestão ser atribuída a um presidente de Câmara da área respetiva, mas também pelas competências próprias do presidente da comissão", explicou.

De acordo com Manuel Machado, esta comissão vai facilitar a interligação e a cooperação entre a administração central e a administração local na "preservação das áreas protegidas e muda de paradigma relativamente ao que tem acontecido até agora".