Mais tarde, foi propriedade de José Maria de Almada Castro Noronha da Silveira Lobo, 1.º Conde de Carvalhais, e finalmente entrou no acervo do MNAA.

"Executados praticamente à escala, a partir de um modelo-retrato e de objetos estudados do vivo, a dimensão humana da figura do santo apresenta-se neste conjunto de desenhos ainda mais próxima, realista e sensível do que na pintura", segundo uma descrição do MNAA.

Gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte, Albrecht Dürer foi um dos mais famosos artistas do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos.

A exposição tem inauguração prevista para quinta-feira, às 18:00.